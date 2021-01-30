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Президент Украины Владимир Зеленский остался немного зол на Дональда Трампа. Американский президент оставил пост президента 20 января.

Об этом Зеленский сказал в интервью в программе Axios на американском телеканале HBO.

Отвечая на вопрос ведущего, злится ли он на Трампа, Зеленский сказал: "Немного". После этого он засмеялся.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”
Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H

— Axios (@axios) January 29, 2021

Полная версия интервью должна быть обнародована в воскресенье, 31 января, на телеканале HBO.

Напомним, в 2019 году разгорелся политический скандал вокруг разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Демократы обвиняли главу США в давлении для получения компромата на его главным конкурентом на президентских выборах - Джо Байденом. После этого был инициирован импичмент. Однако Сенат, где большинство мест было у республиканцев, не поддержал такое решение.
ForUm

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