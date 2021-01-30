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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 29 января "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности". Предусматривается ряд поручений Кабинета министров.

Приказ обнародован на сайте президента.

Согласно решению СНБО, Кабинет министров должен в месячный срок внести на рассмотрение Верховной рады законопроект относительно механизмов обеспечения регулирующими мощностями во время ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников.

Кроме того, до 1 июля должен быть представлен проект закона об утверждении новой Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами и об установлении и определении особого статуса зоны специального промышленного использования на территории зоны отчуждения.

Кроме того, правительство должно сопровождать в парламенте законопроект об охране Национальной гвардией ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов, а также ряд документов, направленных на урегулирование ситуации на оптовом рынке электроэнергии.

Также следует принять меры по завершению строительства и ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций, отмечается в указе.

"Для стабилизации работы рынка электрической энергии и соответствующих его субъектов до 1 апреля должны быть разработаны инструменты стимулирования субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из альтернативных источников, до внедрения в каждом субъекте генерации мощностью более 1 МВт обязательной системы прогнозирования выработки и систем накопления энергии согласно расчетам в проекте строительства и ввода в эксплуатацию. Речь идет о выработке электроэнергии из солнечного излучения и из энергии ветра, кроме генерирующих установок частных домохозяйств", - отмечается в сообщении.
ForUm

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