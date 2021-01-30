По состоянию на утро субботы, 30 января, в Украине остаются обесточенными 108 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч. 30 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 108 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесская - 75 и Николаевская - 33", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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