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18 января в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана.

Соответствующими приказами МКИП российских артистов включили в перечень. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать включать или не включать в списки МКИП не наделено. Министерство осуществляет обнародование перечня и обновление.
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