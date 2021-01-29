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Потенциальная вакцина от коронавируса, разрабатываемая компанией Novavax, по итогам клинических испытаний в Британии показала эффективность на уровне 89%.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает ВВС.

Третья стадия испытания препарата охватывала более 15 000 волонтеров в возрасте от 18 до 84 лет, люди в возрасте 65+ составляли 27% группы.

В то же время в Южной Африке, где широко распространен специфический мутировавший штамм вируса, эффективность оказалась ниже - 60%. Впрочем, по словам директора компании, это лучший результат, чем сначала ожидали.

Следует учитывать, что и в Британии британский штамм составляет уже значительную долю заражений.

Великобритания предварительно законтрактовала у Novavax 60 млн доз вакцины, которую будут производить на заводе в Англии.

 
ForUm

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