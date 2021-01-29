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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении новых персональных санкций.

Соответствующий указ №29/2021 от 28 января обнародован на сайте главы государства.

«Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер», - говорится в решении Совета нацбезопасности. 

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Стоит отметить, что перечень не обнародовали, а одно решение СНБО засекречено.

Напомним, 27 января Кабмин принял проект распоряжения о применении экономических санкций против авиаперевозчиков РФ за нарушение порядка использования воздушного пространства над оккупированным Крымом.
ForUm

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