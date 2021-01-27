также в разделеПолитика
Медведчук дал большое интервью влиятельному французскому политическому альманаху Politique Internationale 11
Рада создала ВСК для проверки Укрзализныци 7
Итальянский сайт: Обмен пленными при посредничестве Медведчука – одна из договоренностей парижского саммита 14
Зеленский отозвал законопроект, которым предлагал прекратить полномочия судей КС 20
New Eastern Europe: ОПЗЖ во главе с Медведчуком добилась успехов на местных выборах в Украине 15
В Кремле заявили о серьезных разногласиях по Донбассу у Путина и Байдена 43
Зеленский одобрил законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях 20
Кулеба не видит угрозы сепаратизма со стороны венгров Закарпатья 28
Адвокат: Суд обязал возбудить два дела относительно Порошенко и Байдена 1108
Золотарев: Послы G7 дали понять, что Украина - подмандатная территория 75
Загородний: Зеленский и Кравчук блокируют все попытки Медведчука вернуть домой женщин, удерживаемых в ОРДЛО 25
«Хороший знак для Украины»: в ОП отреагировали на разговор Байдена и Путина 65
Тем, что власть Зеленского мешает Медведчуку освобождать пленных возмущены даже в Индии 71
Газета Gazeta Wyborcza рассказала о договоренности Путина и Медведчука о предоставлении Украине вакцине 62
Разумков не видит оснований для досрочного роспуска ВР 17
Разумков: Референдум в Украине может состояться не раньше 2022 года 17
Кулеба о визите Сийярто: Не надо думать, что в Киеве можно диктовать условия 33
Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета Украины 1020

Кабмин принял проект распоряжения о применении экономических санкций против авиаперевозчиков РФ за нарушение порядка использования воздушного пространства над оккупированным Крымом.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.  

«На своем заседании Кабинет министров принял проект распоряжения «О внесении предложений по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)», которым вносятся дополнительные предложения по применению определенных авиационных перевозчиков Российской Федерации таких санкций как полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины», - уточнил он.

Статьей 2 Воздушного кодекса Украины установлено, что Украине принадлежит полный и исключительный суверенитет над воздушным пространством страны.

«Несмотря на то, что над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в пределах координат, начиная с 28 марта 2014 года и до сих пор на постоянной основе установлен запрет на использование воздушного пространства Украины, отдельные авиационные перевозчики нарушают порядок использования воздушного пространства Украины над указанной территорией», - отметил Мокан.

Проектом распоряжение предлагается расширить перечень юридических лиц, к которым применяются ограничительные меры (санкции).

Перечень компаний - в приложении по ссылке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
4
Теги