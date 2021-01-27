Кабмин принял проект распоряжения о применении экономических санкций против авиаперевозчиков РФ за нарушение порядка использования воздушного пространства над оккупированным Крымом.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«На своем заседании Кабинет министров принял проект распоряжения «О внесении предложений по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)», которым вносятся дополнительные предложения по применению определенных авиационных перевозчиков Российской Федерации таких санкций как полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины», - уточнил он.

Статьей 2 Воздушного кодекса Украины установлено, что Украине принадлежит полный и исключительный суверенитет над воздушным пространством страны.

«Несмотря на то, что над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в пределах координат, начиная с 28 марта 2014 года и до сих пор на постоянной основе установлен запрет на использование воздушного пространства Украины, отдельные авиационные перевозчики нарушают порядок использования воздушного пространства Украины над указанной территорией», - отметил Мокан.

Проектом распоряжение предлагается расширить перечень юридических лиц, к которым применяются ограничительные меры (санкции).

Перечень компаний - в приложении по ссылке.