Верховная Рада приняла за основу проект закона «О парламентской службе», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Принятие соответствующего законопроекта №4530 за основу поддержал 301 народный депутат.

Законопроектом предлагается определить особенности правового регулирования парламентской службы и правового статуса парламентских служащих.

Законопроектом предлагается определить понятие парламентская служба - это служба особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности парламентских служащих, связанной с правовым, научно-экспертным, исследовательско-аналитическим, документальным, организационным, информационным, финансовым, материально-техническим и другим обеспечением деятельности Верховной Рады Украины как единого органа законодательной власти в Украине и ее органов, народных депутатов Украины и депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины.

Законопроект состоит из десяти разделов, в которых определяются общие принципы деятельности парламентской службы, составляющие системы ее управления, особенности вступления в парламентскую службу, служебной карьеры и дисциплинарной ответственности парламентских государственных служащих, вопросы финансового обеспечения деятельности парламентской службы, особенности парламентской патронатной службы и служебной деятельности парламентских работников, выполняющих функции по обслуживанию и тому подобное.