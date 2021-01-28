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Сегодня в центральной части Киева запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Незалежности.

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в столице, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы, сообщила пресс-служба столичного главка.

Организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к учреждениям власти.

В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

Автомобилистов просят заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий. Вместе с этим, полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства, карантина и не нарушать общественный порядок.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на Майдане Незалежности  было анонсировано начало демонстрации движения «SaveФОП»: «Налоговый Майдан – за конституционные права и свободы!» с требованием принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
ForUm

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