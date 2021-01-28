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В связи с ухудшением погоды Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временном ограничении въезда в Киев крупногабаритного транспорта с 6:30 28 января.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий, о чем будет сообщено отдельно.

Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Городская власть обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.  
ForUm

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