По прогнозу синоптиков, в Киеве под вечер 27 января начнутся осадки, сообщили в КГГА. Возможен дождь с переходом в мокрый снег при температуре от + 1 ° C до -2 ° C.

А с 28 января – снег при температуре от 0 ° C до -6 ° C.

Дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров.

«Киевавтодор» имеет 544 единицы специальной техники, которая работает в круглосуточном режиме», - отмечается в сообщении.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах и не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике.