Кабинет Министров уволил Сергея Калашника с поста председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

В то же время временное исполнение обязанностей председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения возложено на первого заместителя Калашник Андрея Пляцка.

Напомним, 13 апреля Кабинет Министров назначил Сергея Калашника главной Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.