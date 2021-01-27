также в разделеОбщество
The Economist: Украина получит широкий доступ к COVID-вакцине не ранее 2023 года
СМИ: Мать избитого в Париже украинца обвиняют в торговле людьми
Украинские хакеры обокрали европейские банки на $2,5 миллиарда долларов 6
Криклий назвал условия возобновления международных авиаперевозок 9
Кабмин предложил установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта 17
Правительство утвердило ипотеку под 7% 14
Поставки вакцины от COVAX начнутся в феврале 11
Кабмин одобрил компенсации потребителям с электроотоплением 32
СБУ блокировала многомиллионные поставки продукции из ОРЛО 24
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 437 человек 15
Опубликованы фото из тюрьмы боевиков «Изоляция» 39
На Украину надвигаются сильные снегопады 40
Возобновление работы Минагрополитики перенесли на март 11
В Украине заработал штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций на дорогах 11
В Украине зафиксировано 3776 новых случаев COVID-19 25
Перед приездом Сийярто в Украину посольство Венгрии получило письмо с угрозами 88
26 января. Картина дня 16
ОАСК обязал Минобразования пересмотреть учебники истории о событиях Революции достоинства 100

Кабинет Министров уволил Сергея Калашника с поста председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

В то же время временное исполнение обязанностей председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения возложено на первого заместителя Калашник Андрея Пляцка.

Напомним, 13 апреля Кабинет Министров назначил Сергея Калашника главной Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
10
Теги