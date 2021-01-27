Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал заявления своего украинского коллеги об отсутствии угрозы сепаратизма со стороны венгров Закарпатья, однако так и не получил гарантий закрытия дела в отношении лидеров местного меньшинства.

В связи с активизацией циклона над югом Украины до конца суток 27 января и в течение суток 28 января ожидаются сильные снегопады.

Так, в Одесской, Николаевской областях ожидается сильный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный).

В Кировоградской области – сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый)

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях – сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега (I уровень опасности, желтый).

Также в Киеве 27-29 января прогнозируют сильный снег.

В интернете опубликованы фото из тюрьмы «Изоляция», которая находится в оккупированном Донецке, сообщил украинский журналист, бывший пленник боевиков Станислав Асеев.

Печерский райсуд Киева обязал возбудить два уголовных дела в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и действующего президента США Джо Байдена.

Решение было вынесено по заявлению нардепа Андрея Деркача, сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

ГК «Нафтогаз Украины» установила для своих клиентов цену на природный газ в феврале 2021 года на уровне 6,86 гривни за кубометр с учетом НДС, без стоимости распределения (доставки).

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации без каких-либо ограничений.

В Украине по состоянию на 27 января зафиксировано 3776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Президент Зеленский одобрил законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях.