В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра до 15 м/с, температура воздуха от - 1 до +1 С, высота снежного покрова местами до 20 см) с 9:30 приостановлен въезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в Одессу, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГосЧС.

Парковка крупногабаритной техники определена в специально отведенных местах на подъездах к городу.

Из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остается обесточенным 41 населенный пункт Одесской области и 7 микрорайонов Одессы.

По информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено.

От Службы автомобильных дорог привлечено более 1100 работников и 800 ед. техники (из них более 170 работников и 140 ед. техники в Одесской области).

Приведена в готовность инженерная и специальная техника ГосЧС, а именно в Одесской области - 14 ед., Николаевской - 10 ед. и Кировоградской - 10 ед.

К концу суток 27 января в Одесской, Николаевской областях снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега.