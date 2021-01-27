Печерский райсуд столицы обязал возбудить два уголовных дела в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и действующего президента США Джозефа Байдена.

Решение было вынесено по заявлению нардепа Андрея Деркача, сообщил во время пресс-конференции в среду адвокат Порошенко Игорь Головань, передает Укринформ.

«22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, были зарегистрированы два новых уголовных производства, которые касаются якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена», - сказал он.

По мнению адвоката, такой провокацией пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США.

Напомним, нардеп Деркач попал под санкции США.

В конце сентября 2020 года Нацполиция уже закрыла дело в отношении Байдена, возбужденное по заявлению Шокина.

В мае 2020 года нардеп Деркач обнародовал аудиоматериалы якобы общения Байдена с Порошенко. По мнению нардепа, разговоры между политиками могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента Байдена на пятого президента Украины.