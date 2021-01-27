Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал заявления своего украинского коллеги об отсутствии угрозы сепаратизма со стороны венгров Закарпатья, однако так и не получил гарантий закрытия дела в отношении лидеров местного меньшинства.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», шла речь на совместном брифинге Сийярто и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в Киеве.

Глава венгерской дипломатии, в частности, отметил, что до сих пор нет понимания причин обысков, которые произошли в начале декабря, но он хотел бы, чтобы эта история не влияла на двусторонние отношения.

«У нас вызвали негативные эмоции события, когда полиция пришла обыскивать помещения венгров, Центра венгров на Закарпатье и института (в Берегово. – Ред.). Я не могу понять, какая была необходимость приезда спецназа в полном снаряжении. Но мы бы не хотели, чтобы наши отношения были этим отягощены», - заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

Сийярто также обратил внимание на заявление Кулебы о том, что он не верит в сепаратизм венгров Закарпатья. «Он сказал, что отвергает любые заявления о сепаратизме. И я надеюсь, что этого будут придерживаться все в Украине», - подчеркнул венгерский министр.

Дмитрий Кулеба, впрочем, не дал гарантий того, что все уголовные дела будут закрыты.

«Нет никаких оснований подозревать общину в целом в злых намерениях. Но могут быть индивидуальные уголовные дела, касающиеся деятельности отдельных лиц. Каждый имеет возможность защитить себя в суде. Если нарушил закон - должен нести ответственность, если доказал в суде, что не нарушил закон, то обвинения снимаются. Но я убежден, что деятельность одного человека не может удерживать в заложниках отношения государств-соседей», - заявил он, не уточнив, впрочем, о каком «одном человеке» идет речь.

Напомним, СБУ открыла производство по трем статьям Уголовного кодекса в связи с исполнением гимна Венгрии новоизбранными депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной громады Закарпатской области после принятия ими присяги.1 декабря по этому поводу в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.