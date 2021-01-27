Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О проекте закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Согласно решению, СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал главе государства подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

Проект закона, в частности, предусматривает возвращение наказание в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Так, предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), согласно которым за умышленное непредставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, 4 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», которым за ложь о доходах предусмотрены штраф и ограничение свободы.

29 декабря 2020 на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины одобрили законопроект по совершенствованию ответственности за недостоверное декларирование.