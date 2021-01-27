также в разделеМир
МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики 7
Евродепутаты призвали ЕС помочь странам «Восточного партнерства» с COVID-вакциной 7
Грузия назвала условия въезда иностранцев с 1 февраля 11
В мире число случаев COVID-19 перевалило за 100 миллионов 11
Сенат США отказался признать импичмент Трампа неконституционным 21
Генсеком ПАСЕ впервые избрана женщина 43
Сенат США утвердл кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря 16
Бывшую американскую разведчицу осудили за попытку шпионажа для России 35
Генсек ООН: Мировой кризис из-за пандемии коронавируса – худшй за столетие 8
Премьер-министр Италии подал в отставку 13
ВОЗ: Не стоит рассчитывать на избавление от COVID-19 в 2021 году 14
Впервые министром финансов США стала женщина 13
Трамп открыл «офис бывшего президента» 23
Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат 27
Байден разрешил трансгендерам служить в армии США 15
Кипр откроет границы для украинцев 15
Путин впервые прокомментировал расследование о дворце в Геленджике 204
Польша отменила десятидневную самоизоляцию для прибывших в страну 10

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации без каких-либо ограничений.

Документ, подготовленный экс-главой комитета, австрийским депутатом Штафаном Шеннахом, был распространен в Ассамблее во вторник вечером, сообщает «Европейская правда».

Проект предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы, и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. В частности, документ критикует изменения в Конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ; предоставление парламенту России рычагов влияния на КС; дополнительные шаги, направленные на закрепление незаконной аннексии Крыма и тому подобное.

Кроме того, ПАСЕ осуждает авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время; ужесточение норм, подрывающих свободе собраний, борьбу правительства РФ с неправительственными организациями и тому подобное. Отдельный блок обвинений посвящен не расследуемому отравлению Алексея Навального и подавлению последних протестов.

Несмотря на жесткую критику, проект предлагает не накладывать на РФ никаких санкции в ПАСЕ, объясняя это «стремлением к диалогу».

В среду члены ПАСЕ могут подать свои замечания к данному проекту. Голосование за документ состоится в четверг утром.

Как сообщалось, в начале сессии украинская делегация обжаловала полномочия россиян в ассамблее.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
34
Теги