В Украине по состоянию на 27 января зафиксировано 3776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2430 человек, летальных случаев – 145, выздоровели 14250 человек, проведено тестирований за сутки - 47 120 (в том числе методом ПЦР - 27041, методом ИФА - 20079).
За все время пандемии в Украине заболели 1200883 лица, выздоровели - 980 085, летальных исходов - 22 202, проведено 6152298 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 437 случаев;
Винницкая область - 158 случаев;
Волынская область - 76 случаев;
Днепропетровская область - 188 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 107 случаев;
Закарпатская область - 86 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 167 случаев;
Киевская область - 276 случаев;
Кировоградская область - 48 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Львовская область - 221 случай;
Николаевская область - 174 случая;
Одесская область - 185 случаев;
Полтавская область - 116 случаев;
Ривненская область - 164 случая;
Сумская область - 85 случаев;
Тернопольская область - 96 случаев;
Харьковская область - 238 случаев;
Херсонская область - 64 случая;
Хмельницкая область - 169 случаев;
Черкасская область - 126 случаев;
Черновицкая область - 169 случаев;
Черниговская область - 30 случаев.
Напомним, в Украине по состоянию на 26 января было зафиксировано 2779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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