В Украине по состоянию на 27 января зафиксировано 3776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2430 человек, летальных случаев – 145, выздоровели 14250 человек, проведено тестирований за сутки - 47 120 (в том числе методом ПЦР - 27041, методом ИФА - 20079).

За все время пандемии в Украине заболели 1200883 лица, выздоровели - 980 085, летальных исходов - 22 202, проведено 6152298 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 437 случаев;

Винницкая область - 158 случаев;

Волынская область - 76 случаев;

Днепропетровская область - 188 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 107 случаев;

Закарпатская область - 86 случаев;

Запорожская область - 204 случая;

Ивано-Франковская область - 167 случаев;

Киевская область - 276 случаев;

Кировоградская область - 48 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Львовская область - 221 случай;

Николаевская область - 174 случая;

Одесская область - 185 случаев;

Полтавская область - 116 случаев;

Ривненская область - 164 случая;

Сумская область - 85 случаев;

Тернопольская область - 96 случаев;

Харьковская область - 238 случаев;

Херсонская область - 64 случая;

Хмельницкая область - 169 случаев;

Черкасская область - 126 случаев;

Черновицкая область - 169 случаев;

Черниговская область - 30 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 26 января было зафиксировано 2779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.