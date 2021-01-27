В интернете опубликованы фото из тюрьмы «Изоляция», которая находится в оккупированном Донецке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист, бывший пленник боевиков Станислав Асеев.

По его словам, в Telegram-канале «Донецкий тракторист» обнародовано общее фото территории «Изоляции», камеры заключенных (первый этаж с решетками) и прогулочный дворик, обнесенный «колючкой», куда пленных выводили по утрам на 5-7 минут.

«Но изюминка даже не в этом. Она в том, что фото эти размещены в открытом доступе на телеграм-канале, на котором обещают и дальше сливать «Изоляцию», включая данные из «журнала учета посещения задержанных ССО МГБ ДНР». Похоже, те, у кого из администрации еще сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернется для них эта «тема» международным розыском и судом с нашей стороны и «обнулением» в этом случае от «братьев» из ФСБ. Так что решили заработать себе индульгенцию. Что ж, это вряд ли, мы тоже готовим сюрприз. Если кто-то думает «пошумели 2020-ый и все забыли» - ошибаетесь, ублюдки: скоро вас будет знать в лицо каждая собака вокруг ваших паршивых домов», – написал Асеев.