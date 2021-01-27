Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным является свидетельством возвращения новой американской администрации в мировую повестку с традиционными ценностями. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

«Безусловно, новый президент США сразу активно включился в глобальную повестку. На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным - это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила», - отметил Подоляк.

И хотя формальная, по его словам, причина разговора касалась темы стратегического разоружения, его наполнение было гораздо шире и объёмнее и выглядит идеально для интересов Украины.

«Джо Байден не просто подтвердил ключевую позицию по безусловной поддержке Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Но поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым - в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России против правил и ценностей цивилизованного мира», - добавил Подоляк.

Советник главы ОП убежден: у России есть только один шанс на хоть какие-то минимально нормальные отношения с Америкой и цивилизованным миром - полное прекращение агрессивной политики России.

«И первейшее в этом - прекращение агрессии против Украины, возвращение Россией всех наших временно оккупированных территорий, отказ от поддержки различных незаконных вооруженных бандформирований. Президент Байден акцентировал это очень чётко, предметно и системно», - резюмировал он.

Напомним, 26 января президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив в числе прочих важных вопросов, что Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.