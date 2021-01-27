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В Европейском парламенте группа депутатов призывает руководство Евросоюза помочь странам «Восточного партнерства», в том числе Украине, получить вакцины от COVID-19. Соответствующее письмо от 22 января обнародовал депутат Европейского парламента от Литвы Петрас Аустрявичус, передает УНИАН.

Письмо направлено президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, вице-президенту Европейской комиссии, Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосепу Боррелю, комиссару Евросоюза по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидес и комиссару ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливеру Варгеи .

«Мы призываем вас подготовить детальный план, который будет удостоверять, когда и на какое количество вакцин должны ожидать наши партнеры», - говорится в письме.

В нем отмечается, что некоторые страны Западных Балкан уже получили от стран-членов ЕС вакцины в виде пожертвования.

«Мы поощряем такой же подход к странам» Восточного партнерства «. Первостепенное значение заключается в том, чтобы вакцинировать социальных работников, находящихся на передовой, и группы с высоким риском. Мы должны создать возможность нашим соседям начать вакцинацию этих групп как можно скорее. Более того , мы должны сделать все возможное, чтобы приобретение коллективного иммунитета в странах «Восточного партнерства» и Западных Балкан произошло в одновременно возможное время со странами-членами ЕС», - отмечается в письме.

Евродепутаты выразили глубокую обеспокоенность, что большинство стран-партнеров ЕС из «Восточного партнерства» рассчитывают исключительно на глобальную инициативу COVAX, через которую не удастся обеспечить достаточное количество вакцин для населения этих стран, чтобы сформировать коллективный иммунитет. К тому же через механизм COVAX вакцинация начнется только весной, что свидетельствует о значительной разнице во времени по сравнению со странами-членами ЕС.

«Некоторые наши восточные партнеры колебались... и рассматривают начало применения российской и китайской вакцин против COVID-19. Нам не хватает информации об эффективности этих вакцин, и соответствуют ли они необходимым критериям для регистрационного разрешения на распространение. Предоставление этих вакцин, несомненно, будет применено Россией и Китаем для усиления их влияния в регионе «Восточного партнерства», и как это было в предыдущих случаях, подорвет значительно большую поддержку ЕС в регионе», - считает группа евродепутатов.

Они призывают руководство ЕС не делить ближайших соседей на востоке и юге, и обеспечить аналогичную поддержку для получения вакцин странами «Восточного партнерства» и Западных Балкан.

Под этим письмом подписался 21 депутат Европарламента.

Как известно, 6 января министры иностранных дел 13 стран-членов Европейского Союза призвали Еврокомиссию создать механизм по предоставлению вакцин от COVID-19 странам «Восточного партнерства», в том числе Украине.
ForUm

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