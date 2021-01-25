В Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали инициативу Украины об обжаловании полномочий российской делегации.

Соответствующую инициативу главы украинской делегации в ПАСЕ Марии Мезенцевой поддержали 38 депутатов из более 5 делегаций. Этих голосов оказалось достаточно для обжалования, передает УНИАН.

Как заявил председательствующий на заседании ассамблеи Борис Цилевич (Латвия), для того, чтобы полномочия делегации были обжалованы, соответствующую инициативу должны поддержать 30 представителей от не менее 5 делегаций.

Мезенцева предложила обжаловать полномочия делегации РФ из-за политики российских властей, направленной на нарушение политических и гражданских свобод, арестов лидеров оппозиции и сотен российских граждан, нарушения прав человека в оккупированном Крыму, а также нарушения делегацией многих резолюций ПАСЕ.

Также она напомнила, что в состав российской делегации в ПАСЕ незаконно включены лица с оккупированных РФ территорий.

Теперь, после обжалования полномочий делегации РФ, это решение должны рассмотреть Мониторинговый комитет и Комитет по вопросам правил и процедур (регламентный) ассамблеи. Мониторинговый комитет в течение 24 часов должен подготовить отчет и отчитаться перед делегатами о ситуации с соблюдением прав человека в России, а регламентный комитет - подготовить заключение по обжалованию полномочий.

Зимняя сессия ПАСЕ проходит 25-28 января в Страсбурге.

Напомним, во время открытия сессии украинские депутаты и парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии планировали инициировать процедуру оспаривания полномочий делегации России.

Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава Совета Европы, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Если инициатива получает поддержку, дальше вопрос будет рассматривать мониторинговый или регламентный комитет ПАСЕ. В своей резолюции комитет может рекомендовать ассамблеи подтвердить полномочия, не подтвердить их или подтвердить с ограничениями.

В апреля 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций. Это позволило России вернуться в сессионный зал ПАСЕ, и она возобновила уплату взносов.