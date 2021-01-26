Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме.

По состоянию на 25 января запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составляют 455 тыс. тонн, что не может гарантировать энергетическую безопасность страны и является историческим минимумом. Об этом сообщил главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко на заседании НКРЭКУ.

Правительство планирует укрупнение облгазов, а также введение в них временных администраций. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде.

Завод марочных вин «Коктебель» в оккупированному Крыму продали на аукционе 26 января за 110,2 млн рублей.

В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра до 20 м/с, t от 00 до +10 С) на участке трассы Киев-Чоп (объездная дорога Ривного) наблюдается незначительное затруднение движения (замедленное движение малогабаритного транспорта и автобусов).

Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебник по истории Украины относительно освещения событий Революции достоинства. Соответствующим решением 21 января суд удовлетворил иск бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Сенат США утвердил предложенную новым американским президентом Джо Байденом кандидатуру Тони Блинкена на должность государственного секретаря.

В Украине планируют сделать обязательным технический осмотр транспортных средств с 2022 года. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявляет, что принятие Украиной закона о государственном языке является продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США.

Украина не нуждается в ничьих советах в вопросе защиты государственного языка, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на заявление российского коллеги Николая Патрушева.

Народный депутат Александр Дубинский отказался выходить из фракции «Слуга народа» в связи с введением против него санкций США, сообщил журналистам член фракции «Слуга народа» Александр Качура по результатам обсуждения данного вопроса на заседании фракции в понедельник.

В Украине по состоянию на 26 января зафиксировано 2779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.