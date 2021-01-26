В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра до 20 м/с, t от 00 до +10 С) на участке трассы Киев-Чоп (объездная дорога Ривного) наблюдается незначительное затруднение движения (замедленное движение малогабаритного транспорта и автобусов), сообщает ГосЧС.
Временно приостановлено движение крупногабаритного транспорта для обеспечения работы снегоуборочной техники.
По состоянию на 13:00 по информации Службы автомобильных дорог на трассе Р-15 Ковель-Жовква (дорога регионального значения) между с. Тудорковичи - с. Хоробров Сокальского района Львовской области, в связи со снежными переметами, вызванными порывистым ветром, для обеспечения работы снегоочистительной техники введено ограничение движения для крупногабаритного транспорта.
Наблюдается замедленное движение малогабаритного транспорта.
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