Завод марочных вин «Коктебель» в оккупированному Крыму продали на аукционе 26 января за 110,2 млн рублей, сообщает Крым.Реалии.

Покупатель – ООО «Завод марочных вин «Коктебель».

Данные о сделке опубликованы на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов.

«Победителем аукциона в электронной форме (процедура 178fz25122000049) признан участник № 538005 – Общество с ограниченной ответственностью «Завод марочных вин Коктебель», предложивший в ходе проведения торгов наивысшую цену лота № 1 в размере 110 178 094 (сто десять миллионов сто семьдесят восемь тысяч девяносто четыре) рубля 77 (семьдесят семь) копеек (с учетом НДС)», – говорится в сообщении.



К аукциону допустили две компании и одно физлицо: арендатора ООО «Завод марочных вин «Коктебель», компанию «НТЦ «Кристаллкор» из России (Санкт-Петербург), а также – физлицо Андрея Шкловского, который является учредителем ООО «Бонусмолл» в Перми (Россия).

Ранее к аукциону не допустили московское АО «Новый бизнес парк», так как эта компания не подала полный пакет документов.

Стартовая цена была заявлена 100 млн рублей.

Завод марочных вин «Коктебель» был основан в 1879 году. Согласно информации на сайте предприятия, завод обладает собственными виноградниками на площади около 1070 гектар и емкостным парком не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин и не менее 6 миллионов литров – для производства десертных вин и портвейнов.

Напомним, в декабре 2020 года дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» купила 100% акций крымского винзавода «Массандра». Информация опубликована на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов. Согласно данным, за винзавод заплатили 5 млрд 327 млн рублей. Основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка «Россия» является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют «кассиром Путина».

Руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный заявил, что присвоение и продажа имущества АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра» в оккупированном РФ Крыму расценивается украинской стороной как военное преступление.

Украина намерена инициировать введение новых международных санкций против России из-за присвоения и продажи украинского винзавода «Массандра» в оккупированном Крыму.