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В Украине по состоянию на 26 января зафиксировано 2779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализирован 891 человек; летальных случаев – 133, 12538 человек выздоровели. Проведено за сутки – 32 030 (в том числе методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15441) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели 1197107 человек; выздоровели - 965835 человек; летальных случаев – 22057; проведено ПЦР-тестов - 6125257.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.
ForUm

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