Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявляет, что принятие Украиной закона о государственном языке является продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США.

Об этом он заявил в комментарии Аргументам и фактам.

«Происходящее в Украине – это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США. Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства», - утверждает российский политик.

Он заявил, что это «очередной — 19-й — этап языковой дискриминации в Украине». «Ранее упомянутым вами законом введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, на транспорте, в прессе, школах, вузах и при трудовых отношениях», - сказал Патрушев.

С 16 января в Украине вступила в силу ст. 30 Закона о государственном языке, и сфера обслуживаний должна была полностью перейти на украинский язык.

Украинцы массово жалуются на нарушения закона о языке в сфере обслуживания.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.