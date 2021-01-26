Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

На втором месте – пятый президент Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.

Далее следуют Юлия Тимошенко (соответственно, 8% и 11,8%), Юрий Бойко (7,4% и 11%), Игорь Смешко (6% и 8,9%), Виктор Медведчук (5% и 7,5%).

Респондентам моделировались две пары второго тура: Зеленский и Порошенко и Порошенко и Бойко.

В паре Зеленский и Порошенко 30,6% всех респондентов поддержали бы Зеленского, а за Порошенко отдали бы свой голос 24,9% респондентов. В пересчете к тем, кто определился с выбором, 55,2% поддержали бы Зеленского, а 44,8% - Порошенко.

Разница между кандидатами превышает погрешность, поэтому в такой паре по состоянию на конец января набирает больше Зеленский.

В паре Бойко и Порошенко 33,9% всех респондентов проголосовали бы за Бойко, а 30,1% - за Порошенко. Среди определившихся с выбором 53% голосуют за Бойко, 47% - за Порошенко. Впрочем, разница между кандидатами – в пределах погрешности, поэтому формально по результатам опроса они имеют примерно одинаковую поддержку.

Напомним, согласно опросу в конце декабря, если бы сейчас проходили выборы президента, действующий президент Украины Владимир Зеленский и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко вышли бы во второй тур.