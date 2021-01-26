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Украина не нуждается в ничьих советах в вопросе защиты государственного языка, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на заявление российского коллеги Николая Патрушева.

«Украинский язык – единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся», - написал он в Facebook.

После оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии российских войск Россия для нас – страна-агрессор, напомнил секретарь СНБО.

«Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны, - только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали», - резюмировал Данилов.

Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявляет, что принятие Украиной закона о государственном языке является продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США, по разделению «единого народа России и Украины».
ForUm

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