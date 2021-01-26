На улице Пушкинской в Киеве девушка пришла в гости к своему знакомому и в ходе ссоры ударила его ножом в сердце, сообщила пресс-служба столичного главка.



Сообщение о ранении парня поступило от врачей. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции, оперативные сотрудники и патрульные полицейские.

Установлено, что накануне девушка пришла в квартиру своего знакомого. Между ними возник конфликт, в ходе которого правонарушительница схватила нож и ударила им в сердце потерпевшего.

Ее задержали на месте совершения преступления, а парня госпитализировали в больничное учреждение с предварительным диагнозом - проникающее ножевое ранение грудной клетки. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленницу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанная – киевлянка, 1999 года рождения, ранее не привлекалась к уголовной ответственности.