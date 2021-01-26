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В Ривном начато досудебное расследование по факту смерти роженицы, сообщает пресс-служба облполиции.

23 января в 19:30 поступило сообщение от медиков, что после оказания помощи в больнице умерла 34-летняя жительница, которая рожала самостоятельно по месту жительства.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что женщина, которая проживала на улице Неофита Кибалюка в областном центре, в течение беременности не состояла на медицинском учете. В домашних условиях она родила сына. Его жизни ничего не угрожает. Однако спасти его мать не удалось.

Следователи Ривненского районного управления полиции начали досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной квалификацией части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с отметкой «несчастный случай»).

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводятся первоначальные процессуальные действия, по результатам которых будет решаться вопрос об окончательной правовой квалификации.

По данным СМИ, женщина, которая уже имеет одного ребенка, во второй раз решила рожать дома, заранее договорившись с «духовной акушеркой».

Главврач КНП «Родильный дом» РМР Светлана Муравская рассказывает, что женщина более трех часов после рождения ребенка истекала кровью в то время, когда «духовная акушерка» наблюдала за процессом. 

«Очень важно, чтобы женщины понимали, что безопасность во время родов превыше всего! Роды должны проходить в медицинском учреждении», – сказала Муравская.
ForUm

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