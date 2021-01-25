В течение 2020 года 227 супружеских пар воспользовались услугой «Юбилейная свадьба», сообщила пресс-служба Минюста.

Больше всего повторных брачных обрядов проведено в Ривненской области – 38, Киевской – 24 и Волынской – 22.

«Благодаря услуге «Юбилейная свадьба», которую предоставляют во всех отделах ГРАГС Украины, предлагаем всем женатым парам провести повторную, юбилейную церемонию бракосочетания и таким образом закрепить свадебные обеты и спустя годы снова почувствовать себя счастливыми невестами», - сообщили в Минюсте.

Заказать услугу можно, несмотря на то, сколько прожили супруги в браке - 1 год, 18 или 50 лет.