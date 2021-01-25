также в разделеОбщество
25 января. Картина дня 8
Синоптики дали прогноз на февраль 8
В Карпатах – лавиноопасно 9
Врачи прогнозируют в феврале тяжелый период эпидемии коронавируса 9
Обвиняемый в организации перестрелки в Княжичах работает в полиции Киева 8
В Украине начнет понемногу холодать 12
СБУ задержала разведчика боевиков 12
Ассоциация еврейских общин: За строительством синагоги в Бабьем Яру стоит РФ 21
Из-за новых штаммов COVID-19 ЕС ужесточает требования для въезда 7
Интерпол отказался объявить экс-главу НКРЭКУ в розыск 22
Шмыгаль назвал условия возвращения к адаптивному карантину 7
Разумков рассказал, что подарит Зеленскому на день рождения 13
В Украине планируют создать госфонд поддержки оборонной промышленности 8
Задержали банду, вымогавшую у закарпатского бизнесмена $100 тысяч 12
Подгруппа ТКГ внеочередно соберется из-за снайпера боевиков на Донбассе 17
СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов 23
Украина может получить еще одну вакцину от коронавируса 21
Шмыгаль анонсировал подписание меморандума о неповышении тарифов на тепло 44

В течение 2020 года 227 супружеских пар воспользовались услугой «Юбилейная свадьба», сообщила пресс-служба Минюста.

Больше всего повторных брачных обрядов проведено в Ривненской области – 38, Киевской – 24 и Волынской – 22.

«Благодаря услуге «Юбилейная свадьба», которую предоставляют во всех отделах ГРАГС Украины, предлагаем всем женатым парам провести повторную, юбилейную церемонию бракосочетания и таким образом закрепить свадебные обеты и спустя годы снова почувствовать себя счастливыми невестами», - сообщили в Минюсте.

Заказать услугу можно, несмотря на то, сколько прожили супруги в браке - 1 год, 18 или 50 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
7
Теги