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В Верховную Раду пока не поступали представления на назначение членов правительства и поэтому пока сложно говорить о том, будут ли рассматриваться кадровые вопросы на текущей пленарной неделе.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в понедельник, передает Укринформ.

«Что касается кадровых вопросов - по состоянию на сегодняшний день представлений от монобольшинства, от Кабинета Министров в Верховную Раду не поступало. Там есть процедура, процедура очень проста: фракция представляет на премьер-министра, премьер-министр после этого вносит кандидатуру того или иного министра в Верховную Раду. На сегодняшний день таких инициатив не было, поэтому говорить будут ли кадровые вопросы на этой неделе, достаточно трудно. Сегодня такого нет», - отметил Разумков.

Спикер также прокомментировал вероятность увольнения министра экологии. Дмитрий Разумков сообщил, что «вопрос сегодня не стоит на повестке дня, и я не уверен, что он появится в ближайшее время».

 
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