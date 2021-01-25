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Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности ставит перед собой задачу создать Государственный целевой фонд поддержки оборонной промышленности.

Об этом рассказал вице-премьер-министр - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью изданию «День», сообщили ForUm’у в пресс-службе министерства.

«Одна из задач, которую мы ставим перед собой как министерство - это создание Государственного целевого фонда поддержки оборонной промышленности, наполнение которого могло бы осуществляться за счет продажи непрофильных и профильных активов государственных предприятий, которые будут передаваться в Фонд госимущества», - отметил Уруский.

Также вице-премьер-министр оценил перспективы проведения реформы оборонной промышленности Украины. Уруский, в частности, сказал: «Моя позиция такова: нам надо двигаться в плане корпоратизации и реформ, не дожидаясь принятия профильного закона (речь идет о законопроект №3822 «Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности»). Мы знаем, как в Верховной Раде не просто проходят законопроекты. А этот законопроект не является простым, и я думаю, что по нему будут серьезные дебаты среди депутатов и в экспертной среде, когда он будет обнародован. Сейчас нам нормативная правовая база помогает. Хотя этот закон, конечно, является вспомогательным. Будет принят - он поможет, нет - мы будем работать».
ForUm

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