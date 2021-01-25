также в разделеПолитика
Кулеба – о словах Навального по Крыму: Бутерброд придется вернуть 7
Украина обжаловала полномочия российской делегации в ПАСЕ 14
Разумков рассказал, когда в Раде искоренят кнопкодавство 12
МИД: В ООН констатировали ухудшение ситуации с правами человека в Крыму 19
Зубченко о запрете перелетов для самолета оппозиционного политика: Власти просто нечего противопоставить инициативе Медведчука, кроме тупого «не пущать и запретить» 24
Agora Vox: Медведчук назвал преступной позицию властей по российской вакцине от COVID 21
Денисова: Пленных украинцев все же передадут через Минск 103
Президент Польши соболезнует Зеленскому в связи с трагедией в Харькове 29
Василевский: Приказ Кравчуку срывать освобождение украинок при посредничестве Медведчука спустили из Офиса Зеленского 299
Reuters: Зеленский не знает, как объяснить украинцам, почему нельзя взять российскую вакцину от COVID, о которой договорился Медведчук 88
Ткачев: Из-за зависти к авторитету Медведчука украинская власть оставила своих граждан в ОРДЛО 22
«Голос» судится с НАПК 10
Нимченко: ОПЗЖ требует привлечь к ответственности всех чиновников, причастных к тарифному геноциду 18
Запланированная на сегодня встреча нормандских советников не состоялась 141
КИУ назвал ТОП 10 нардепов, выступавших в Раде чаще всех 11
Молчанов: У Кравчука истерика, он готов сгноить украинцев в тюрьмах ОРДЛО, лишь бы насолить Медведчуку 153
Блогер: Медведчук везет украинцев из ОРДЛО через КПВВ, но Кравчуку приснился самолет 154
Загородний: Родные удерживаемых в ОРДЛО украинцев надеются только на Медведчука 67

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая прибыла в Страсбург в полном составе, во время открытия сессии планирует обжаловать полномочия делегации России.

Как пишет «Европейская правда», об этом заявила глава украинской делегации, народный депутат от «Слуги народа» Мария Мезенцева.

По ее словам, во время открытия сессии, когда происходит формальное утверждение полномочий национальных делегаций, украинские депутаты и парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии планируют инициировать процедуру обжалования полномочий делегации России.

Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава Совета Европы, в которой говорится, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Если инициатива получит поддержку, дальше вопрос будет рассматривать мониторинговый или регламентный комитет ПАСЕ. В своей резолюции комитет может рекомендовать ассамблее подтвердить полномочия, не подтвердить их или подтвердить с ограничениями.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
13
Теги