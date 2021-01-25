Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая прибыла в Страсбург в полном составе, во время открытия сессии планирует обжаловать полномочия делегации России.

Как пишет «Европейская правда», об этом заявила глава украинской делегации, народный депутат от «Слуги народа» Мария Мезенцева.

По ее словам, во время открытия сессии, когда происходит формальное утверждение полномочий национальных делегаций, украинские депутаты и парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии планируют инициировать процедуру обжалования полномочий делегации России.

Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава Совета Европы, в которой говорится, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Если инициатива получит поддержку, дальше вопрос будет рассматривать мониторинговый или регламентный комитет ПАСЕ. В своей резолюции комитет может рекомендовать ассамблее подтвердить полномочия, не подтвердить их или подтвердить с ограничениями.