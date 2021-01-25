Президент Украины Владимир Зеленский призвал Службу внешней разведки внедрять новые подходы и опыт ведущих спецслужб мира. Об этом он сказал в ходе встречи с сотрудниками СВР, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Поздравляю вас с Днем внешней разведки Украины! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья. Защищайте их, защищайте Украину. Украина вам благодарна», - сказал он.

24 января 1919 было создано первое подразделение внешней разведки Украинской Народной Республики. Зеленский отметил, что сегодня, как и сто лет назад, работа внешней разведки является сверхважной для национальной безопасности государства, ее соборности и независимости.

«Сегодня мы не имеем права повторить ошибки столетней давности. А значит - должны работать сверх своих возможностей», - сказал президент.

Также он отметил, что процессы, которые в последнее время происходят в мире, свидетельствуют о начале коренной трансформации глобальной среды безопасности.

«Мы научились сдерживать и противодействовать внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действия и быть более проактивными, отстаивая национальные интересы нашего государства», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, одним из первых шагов на этом пути может стать формирование «альянса безопасности» среди стран-партнеров.

«Вы имеете опыт и возможности, чтобы воплотить это в жизнь. Более того, «операции влияния» - это одна из ключевых форм работы разведывательных структур», - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Служба внешней разведки должна ежедневно усиливать стратегическую и оперативную составляющие, аналитическую деятельность и качество информации, внедрять новые подходы и опыт ведущих спецслужб мира.

«Я высоко ценю вашу преданность своему долгу и преданность присяге. Настойчивость и патриотизм во время выполнения возложенных задач. И уверен, что вам по силам вывести нашу разведку на новый, высокий уровень», - отметил Зеленский.

Президент вручил сотрудникам Службы внешней разведки государственные награды и сертификаты на квартиры.