также в разделеОбщество
Шмыгаль анонсировал подписание меморандума о неповышении тарифов на тепло 23
Нардепы просят Кабмин компенсировать людям потери за время локдауна 11
Зеленский призвал Службу внешней разведки активизировать «операции влияния» 23
Немецкий телеканал опубликовал карту РФ с аннексированным Крымом 24
Степанов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 28
Зеленский требует наказать напавших на украинского подростка в Париже 13
Сегодня Зеленский празднует день рождения 52
Спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды 31
В Украине зафиксировано 2516 новых случаев COVID-19 32
Степанов допустил возвращение к адаптивному карантину 18
Украина выходит из локдауна 16
Омбудсмен: Украинский станет обязательным языком ВНО с 2025 года 14
Сегодня годовщина обстрела боевиками Восточного в Мариуполе 11
В Украине заболеваемость COVID-19 превышает норму 31
Американский эсминец Donald Cook зашел в Черное море 40
В армии уже 40 летальных случаев от COVID-19 12
В Карпатах сохраняется угроза схода лавин 9
В Украине зафиксировали почти 4 тысячи случаев COVID 60

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в феврале 2021 года Украина может получить новую вакцину от коронавируса, а вскоре должны подписать еще один контракт.

Впрочем, от какого именно поставщика Степанов не сказал, сообщает 24 канал.

Рассказать все детали он обещает после того, как подпишут договор.

«Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор и тогда сможем об этом рассказать», – сказал Степанов.

Сейчас известно, что Украина рассчитывает на 700 тысяч доз вакцин от компании Sinovac и еще 210 тысяч Pfizer. Их будут поставлять в рамках механизма COVAX.

Кроме этого, недавно в парламенте Украины зарегистрировали законопроект, который позволит использование 5 вакцин против коронавируса. В перечень попали следующие препараты от Pfizer и BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
8
Теги