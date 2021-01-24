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В Израиле начали вакцинировать от коронавируса старшеклассников. Сейчас они не учаться из-за локдауна в стране.

Об этом сообщает Times of Israel.

Вакцинация детей в возрасте от 16 до 18 лет началась в субботу. Для получения школьником вакцины нужно согласие родителей.

Целью вакцинации старшеклассников сейчас является обеспечение их возвращения в школу, чтобы вовремя начать сдавать выпускные экзамены, необходимые для дальнейшего поступления в вузы.

В Израиле к воскресенью первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2,5 миллиона человек, более четверти от девятимиллионного населения страны. 973 тысячи человек уже получили и вторую дозу.

Сейчас в Израиле действует локдаун. Ожидается, что его смягчение может начаться 1 февраля.

Напомним, Египет начал массовую вакцинацию от COVID.
ForUm

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