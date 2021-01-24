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Сегодня в Мариуполе чтят память погибших во время обстрела микрорайона "Восточный" 24 января 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета и ГУНП в Донецкой области.

У памятного знака "Погибшим в необъявленной войне" в Мариуполе сегодня состоялась панихида. С утра к его подножию мариупольцы приносят цветы и лампадки. В 9:15 - время, когда произошел обстрел, в память о погибших прозвучали электросирены.

«31 смерть, 117 раненых и разрушенная инфраструктура - последствия тех страшных 30 секунд. Жизнь города разделилось на "до" и "после". Эту боль невозможно передать словами. Но этот день навсегда объединил каждого мариупольца. Мы осознали - самое ценное и хрупкое, что у нас есть - человеческая жизнь. Сегодня важно не забывать эту трагедию. Каждый из нас должен делать все, чтобы она никогда не повторилась", - отметил во время мероприятия мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко подчеркнул, что боль от потерь все также сильна. «Мы должны понимать, что погибшие живут в наших сердцах до тех пор, пока живет память о них», - сказал Павел Кириленко.

Напомним, шесть лет назад, 24 января 2015 года, террористы обстреляли из "Градов" мирный квартал Мариуполя "Восточный". В результате массированного обстрела погиб 31 человек (в том числе и два ребенка), еще 117 получили ранения.
ForUm

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