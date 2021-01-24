также в разделеМир
Польша назвала условие, при котором украинцы могут въезжать в страну без карантина 8
В Испании разгорелся скандал из-за COVID-вакцинации 10
Египет начал массовую вакцинацию от COVID 29
Байден и Джонсон провели первый телефонный разговор 15
В США человек скончался сразу после вакцинации от COVID-19 16
В Чили после землетрясения объявили угрозу цунами 14
На протестах за Навального задержали более 3 тысяч участников 15
Жену Навального отпустили после задержания 82
Умер известный тележурналист Ларри Кинг 16
Во время протестов в Москве задержали жену Навального 92
В Москве закрыли Красную площадь, идут массовые задержания 40
ВОЗ озвучила сроки распределения вакцин COVAX 42
Акции протеста в России сопровождаются массовыми задержаниями 31
Бельгийцам запретили отдыхать за границей 40
По всей России проходят митинги в поддержку Навального 72
Twitter заблокировал аккаунт лидера Ирана Хаменеи 12
Билл Гейтс принял вакцину от коронавируса 19
Среди военных, охранявших инаугурацию Байдена, произошла вспышка коронавируса 17

Правительство Франции готовится объявить третий по счету карантин. Также французские власти намерены принять очередные ограничительные меры в связи с COVID.

Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche.

По словам источника в правительстве Франции, решение должно быть принято в ближайшие дни.

Введение нового карантина связано со стремительными темпами распространения во Франции "британского" и "африканского" штаммов коронавируса.

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона должно состояться в среду, 27 января, после посвященного этому вопросу заседания Совета по обороне.

Собеседники издания заявили, что вопрос о введении третьего карантина практически решен и в настоящее время лишь уточняются его сроки и сопутствующие ему меры.

Ожидается, что действие режима карантина начнется до конца следующей недели и продлиться по меньшей мере три недели.

Отмечается, что во Франции будут введены более мягкие меры в связи с тем, что население с трудом переносит режим карантина.

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер заявил, что в случае введения новых ограничений школы и лицеи продолжат работать.

Напомним, бельгийцам запретили отдыхать за границей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
13
Теги