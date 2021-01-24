Правительство Франции готовится объявить третий по счету карантин. Также французские власти намерены принять очередные ограничительные меры в связи с COVID.

Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche.

По словам источника в правительстве Франции, решение должно быть принято в ближайшие дни.

Введение нового карантина связано со стремительными темпами распространения во Франции "британского" и "африканского" штаммов коронавируса.

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона должно состояться в среду, 27 января, после посвященного этому вопросу заседания Совета по обороне.

Собеседники издания заявили, что вопрос о введении третьего карантина практически решен и в настоящее время лишь уточняются его сроки и сопутствующие ему меры.

Ожидается, что действие режима карантина начнется до конца следующей недели и продлиться по меньшей мере три недели.

Отмечается, что во Франции будут введены более мягкие меры в связи с тем, что население с трудом переносит режим карантина.

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер заявил, что в случае введения новых ограничений школы и лицеи продолжат работать.

Напомним, бельгийцам запретили отдыхать за границей.