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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с новым президентом США Джо Байденом. Состоялся первый разговор с британским политиком после вступления Байдена в должность.

Об этом пишет Reuters.

Джонсон, в частности, заявил. что с нетерпением ожидает совместную работу с новым президентом США.

«Премьер-министр тепло приветствовал решение президента присоединиться к Парижскому соглашению об изменении климата», - заявила пресс-секретарь Джонсона.

«Опираясь на долгую историю сотрудничества Великобритании и США в области безопасности и обороны, лидеры подтвердили свою приверженность альянсу НАТО и нашим общим ценностям в продвижении прав человека и защите демократии», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США вернутся в Парижское соглашение. Решение о присоединении к международному договору об изменении климата вступит в силу через 30 дней после его сдачи на хранение в ООН, заявила ранее команда Байдена.

В ноябре США стали первой страной в мире, которая вышла из договора.

Напомним, Байден поручил разведке собрать данные об агрессивных действиях РФ.
ForUm

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