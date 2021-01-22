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Президент США Джо Байден дал распоряжение разведслужбам собрать информацию о предполагаемых враждебных действиях России, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

«Президент попросил наши разведслужбы подготовить оценку по поводу хакерской араки на Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применения химоружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также по поводу данных о выплате денег за нападения на военных США в Афганистане», - сказала она на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

Ранее Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Байден не намерен устраивать «перезапуск» отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее «агрессивные действия».

«Официальные лица заявили, что Байден исключает «перезапуск» в двусторонних отношениях с Москвой», - пишет газета.

По ее данным, новая администрация, напротив, «готовит новые ответные меры» в ответ на агрессивные, с точки зрения США, действия России.

«Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», - сказал высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.

В статье говорилось, что президент США поручит главе нацразведки Эврил Хэйнс подготовить доклад по ряду тем, связанных с Россией. В частности, президент хочет узнать о том, вмешивалась ли Москва в выборы 2020 года в США, действительно ли обещала платить деньги мятежникам за нападения на американских военных в Афганистане. Речь пойдет и о сборе информации об отравлении Алексея Навального, пишет Washington Post, а также о том, сыграла ли Россия роль в масштабной хакерской атаке на американские федеральные ведомства в конце 2020 года.
ForUm

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