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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье сенсационно совершил реванш в поединке турнира UFC 257 в легком весе против ирландца Конора Макгрегора, отправив того в нокаут.

Американец начал с места в карьер и в самом начале поединка решил борцовским приемом одолеть оппонента, но ирландец выбрался из его тисков.

После этого соперники сошлись в клинче, где Макгрегор удачно пробивал коленом, тогда как Порье не без успеха работал плечом.

В концовке первого раунда ирландец нанес удары с левой и правым джебом, в то время, как американец неплохо применял лоу-кики.

Во втором раунде Порье застал врасплох Макгрегора и в результате мощных ударов отправил того в нокаут, где ирландец побывал впервые в карьере.

Отметим, Конор проиграл нокаутом впервые в своей карьере. К слову, на его счету 22 победы и 5 поражений. Порье, в свою очередь, добыл 27 побед в профи при 6 поражениях.

Напомним, что бой Макгрегор - Порье на UFC 257 стал вторым между бойцами. Ранее спортсмены встречались между собой в рамках полулегкого веса на турнире UFC 178 в сентябре 2014 года. Тогда Конор отправил Дастина в нокаут уже в первом раунде.
ForUm

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