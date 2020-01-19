В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 246, главным событием которого стал поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

Скандальному ирландцу хватило всего 40 секунд, чтобы одолеть «Ковбоя» и совершить триумфальное возвращение в ММА.

Макгрегор начал забивать Серроне около клетки, после чего рефери боя Херб Дин принял решение остановить поединок из-за слишком пассивной обороны американца.

Ирландец одержал первую победу с ноября 2016 года, когда ему удалось победить Эдди Альвареса и завоевать титул в лёгком весе. Серроне потерпел третье поражение кряду. До этого он проиграл Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи.