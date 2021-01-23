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За неделю языковый омбудсмен Тарас Креминь получил 195 жалоб и обращений из-за обслуживания не на украинском языке. Об этом сообщается в Facebook Уполномоченного по защите госязыка.

«Ровно неделю назад, 16 января, вступила в силу статья 30 Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За эти дни в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан, наибольшее количество которых из Киева и Киевской области - 74, наименьшее - с юга и востока Украины. Из Львовской области - 17, Одесской и Харьковской областей - по 12», - говорится в сообщении.

При этом большинство обращений касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов - 117 жалоб. О нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 гражданина, по размещению наружной рекламы на негосударственном языке - 25, нарушение языкового законодательства в области образования - 4, использования должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственного языка - 3.

Также 50 человек обратились на телефонную линию.

«Граждане, среди прочего, просят разъяснить, обязаны ли представители сферы обслуживания предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке по просьбе потребителя. Поэтому, обращаем внимание, что согласно закону, по просьбе клиента, его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, кроме государственного, только в случае, если это приемлемо для обеих сторон», - указано в сообщении.

Напомним, с 16 января 2021 года вступили в силу нормы Закона о государственном языке относительно его использования в сфере услуг. Отныне обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах нужно на украинском языке.

Украинцы массово жалуются на нарушения закона о языке в сфере обслуживания.
ForUm

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