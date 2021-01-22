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Сенат Соединенных Штатов Америки (верхняя палата Конгресса США) утвердил кандидатуру генерала в отставке Ллойда Остина на должность секретаря обороны (министра обороны), передает УНИАН.

Кандидатуру Остина предложил президент США Джо Байден.

Утверждение генерала в отставке поддержало подавляющее большинство сенаторов - 93. Против проголосовали только двое.

Остин стал первым афроамериканцем, который возглавит Пентагон. Он является четырехзвездочным генералом, который в 2016 году ушел в отставку. Перед отставкой он возглавлял Центральное командование Вооруженных сил США.

В то же время, американское законодательство требует, что главой Пентагона может стать только человек, который завершил активную военную службу за семь лет до своего назначения. В связи с этим, в обеих палатах Конгресса приняли необходимые решения, чтобы позволить Остину начать выполнять полномочия министра обороны уже сейчас.


 
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