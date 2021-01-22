Президент Польши Дуда направил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому соболезнования в связи с трагическими событиями в Харькове.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте президента Польши.

«От имени польской нации и от себя я хотел бы выразить свое соболезнования семьям жертв и всем, кто пострадал от этой трагедии. В эти тяжелые минуты мы присоединяемся к ним в боли и молитве», - говорится в послании польского президента.

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.

Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.

В рамках уголовного производства задержаны 4 человека: владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.

Суббота, 23 января, в Украине будет объявлена днем траура.