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Президент Украины Владимир Зеленский посетил дом престарелых в Харькове, где 21 января случился пожар.

Во время осмотра места трагедии заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой доложил ему об обстоятельствах чрезвычайной ситуации и ход спасения людей и ликвидации пожара, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

По его словам, информация о возгорании поступила в 15:03.

«В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что в доме могут находиться пожилые люди. По прибытии подразделений ГосЧС в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. В окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Также горит перекрытие между первым и вторым этажом», - рассказал Яровой.

На месте пожара работало 13 единиц техники и 50 спасателей.

По словам заместителя министра внутренних дел, во время тушения пожара были спасены девять человек. Они госпитализированы.

«Но, к сожалению, на втором этаже было обнаружено погибшими 15 человек», - добавил он.

На вопрос президента, почему не удалось спасти людей, Яровой отметил, что огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными, имели болезни, связанные с ментальными расстройствами.

«Люди были лежачими, но кто установил в доме на окнах решетки?» - спросил глава государства.

На это Зеленскому доложили, что этот дом престарелых был частным и работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности. Люди находились здесь нелегально; за их содержание платили родственники.

Зеленский также кратко пообщался с местными жителями, которые живут по соседству с домом.

Они рассказали о том, как давно функционировал этот дом, и какие шаги пытались предпринять для прекращения его деятельности, а также о вчерашних событиях. Президент подчеркнул, что нужно провести аудит подобных объектов в Украине, в которых могут произойти такие трагические ситуации, как в харьковском доме престарелых. «Это вопрос не урегулирован в государстве, потому что мы видим такой случай. Таких объектов в Харькове наша полиция уже нашла шесть. Они разные, детали также выясняются и будут нам докладывать. Думаю, что надо ставить задачу по всей стране найти такие объекты, чтобы мы о них знали, а не узнавали в такие трагические моменты, когда происходят пожары и потеряно 15 человек», - сказал президент во время общения с представителями СМИ в Харькове.

По предварительной информации, с 17 января в здании не работал газовый котел и его обогревали электроприборами.

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.

Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.

В рамках уголовного производства задержаны 4 человека: владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.
ForUm

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