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Почти 2 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19 Moderna уничтожены в Бостоне (штат Массачусетс, США) из-за случайного отключения холодильника, в котором хранился препарат, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на американский телеканал ABC News.

«Во вторник, 19 января сотрудники Boston Pharmacy обнаружили, что холодильник в центре Jamaica Plain вышел из строя. В результате 1,9 тыс. доз вакцины Moderna, хранившейся в морозильной камере, были уничтожены», - заявил пресс-секретарь медицинского центра Boston Healthcare System Кайл Тото.

Представитель центра отметил, что на холодильнике была установлена система сигнализации, однако она не сработала.

«Мы занимаемся пополнением утраченных доз, сбоев в программе вакцинации быть не должно», - добавил Тото.
ForUm

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